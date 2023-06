Alain Plantier nouveau président de l'Unicem

Agé de 65 ans, le nouveau président de l'Unicem, élu pour 3 ans par l'assemblée générale du 21 juin à Reims, Alain Plantier n'est pas un inconnu des syndicats membres de l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction.

Ancien dirigeant chez Vicat puis Cemex, il a en effet présidé tour à tour le Syndicat national du Béton prêt à l’emploi (SNBPE) de 2014 à 2017 et l’Union nationale des Producteurs de Granulats (UNPG) depuis 2017. Son mandat de président a d'ailleurs été renouvelé cette année.



Sous son impulsion l’Unicem entend continuer à mettre l’accent sur la transmission des savoirs et des vocations, tous deux portés par l’apprentissage et ses trois centres de formation d’apprentis (CFA). L’objectif crucial d’accroître la dynamique de recrutement des jeunes dans ces centres devra répondre aux besoins à venir, évalués à environ 1200 postes par an pour les cinq prochaines années.



Les enjeux industriels pour les près de 900 entreprises adhérentes, qu’il s’agisse de santé et de sécurité au travail, de performance de production et de réduction des impacts environnementaux, continueront de constituer un autre pilier d’action fondamental.