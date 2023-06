Alain Grizaud élu président de la FNTP

Le résultat semblait écrit d'avance, encore fallait-il le confirmer par un vote. Lors de son assemblée générale ce jeudi 29 juin, la FNTP a élu Alain Grizaud à sa présidence.

Après avoir été adoubé par la commission de candidatures de la fédération le 26 mai, l'ancien président des Canalisateurs a bénéficié, dans la dernière ligne droite, du désistement de son seul concurrent, José Ramos, dirigeant de la FRTP Ile-de-France.

Dès son élection, Alain Grizaud a posé les balises de son futur mandat : la transition écologique (investissements, formation, adaptation), l’attractivité des métiers des TP et l’animation syndicale dans les territoires.

« Le rôle d’une Fédération professionnelle n’est plus le même qu’avant. Elle doit continuer de défendre les intérêts de ses adhérents mais, désormais, elle doit faire plus : s’inscrire dans l’intérêt général pour être crédible et prendre en compte la société et ses aspirations. Ce double engagement au service des entreprises de Travaux Publics et pour l’intérêt général sera le moteur de mon mandat au quotidien », a assuré le nouveau président qui prendra ses fonctions au mois de septembre 2023 après une période de passation avec son prédécesseur, Bruno Cavagné qui achèvera son 3e mandat à la tête de la FNTP.