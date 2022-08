Alain Freytet donne le grand prix national du paysage au tourisme durable

Vive le désaménagement ! Le jury du huitième grand prix national du paysage a exprimé ce cri du cœur, en récompensant Alain Freytet pour la valorisation et la protection du Cap Fréhel (Côtes d’Armor). L’éloignement d’un parking et la suppression d’un restaurant restituent la majesté des deux phares qui matérialisent le dialogue entre l’homme et la mer.