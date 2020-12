Alain Boisselon élu président de l'Unicem

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Unicem Supprimer Matériaux Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Successivement membre du comité directeur du SNBPE (Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi) entre 1990 et 2000, membre du Bureau de l’Unicem de 2013 à 2017 et membre du Bureau de l’UNPG depuis 2019, Alain Boisselon a été élu le 8 décembre, président de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

Directeur de l’activité carrières de granulats du Groupe Vicat, pour la France, il succède à Nicolas Vuillier, élu en 2017.

Pour l'ingénieur diplômé de l’ESTP en 1983, il faudra, pour faire avancer la filière, avant tout faire preuve d'esprit collectif et de pédagogie : "La nécessité de lutter contre le changement climatique, les émissions de CO2, de préserver la biodiversité, de mieux protéger les ressources en eau et la qualité de l’air, nous soumettent à des questionnements déstabilisants de la part des parties prenantes, à commencer par nos clients", a-t-il ainsi expliqué.

"La nature et la méconnaissance de nos activités expliquent ces interrogations auxquelles nous devons répondre par des orientations claires, des explications convaincantes appuyées par des faits, des progrès visibles. Seule l’action collective, et dans notre cas celle de notre Union, peut remplir ce besoin", conclut-il.