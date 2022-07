AkzoNobel nomme un nouveau directeur général

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Mouvements Supprimer Nomination du Directeur Général Supprimer Entreprises Supprimer Akzonobel Supprimer Sikkens Supprimer Monde Supprimer Négoce déco Supprimer Valider Valider

A compter de novembre 2022, Grégoire Poux-Guillaume succédera à Thierry Vanlancker à la tête du spécialiste néerlandais de la peinture.

AkzoNobel, le spécialiste néerlandais de la peinture, a annoncé que Grégoire Poux-Guillaume deviendra le nouveau directeur général de l'entreprise à compter du 1er novembre 2022. Il succédera à Thierry Vanlancker, qui était directeur général et membre du conseil d'administration depuis 2017, et dont le mandat arrive à son terme. Grégoire Poux-Guillaume a notamment été directeur général de Sulzer, de GE Grid Solutions et Senior Managing Director de CVC Capital Partners.

Sur le même sujet Akzonobel : un bilan 2021 positif

A noter que la nomination de Grégoire Poux-Guillaume au Conseil d’administration d’AkzoNobel est subordonnée à l’approbation des actionnaires et, sera, ainsi, portée à l’agenda de l’Assemblée Générale extraordinaire prévue en septembre cette année.