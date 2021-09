AkzoNobel déploie Sikkens Solutions chez des distributeurs indépendants

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Akzonobel Supprimer Les stratégies Supprimer France Supprimer Valider Valider

Afin de soutenir son développement et parfaire son maillage territorial, le fabricant et distributeur sous-traite la vente de ses produits à certains négoces indépendants.

Lors d’un webinaire diffusé le 14 septembre 2021, AkzoNobel, le fabricant néerlandais de peintures et revêtements, a exposé brièvement sa stratégie de développement. Au milieu des mesures éco-responsables ou sociales s’est glissée une mise au point concernant ses objectifs sur le marché du négoce. Alors que le fabricant possède ses propres points de vente, il commencé un plan de développement territorial début 2020. Ce dernier a été présenté par Frédéric Guetin, président directeur général d’AkzoNobel France : “Nous voulons densifier notre présence nationale et développer nos ventes. Nous voulons donc nous appuyer sur une population d’entrepreneurs capables d’agir avec tous les acteurs économiques locaux en leur confiant la distribution de nos marques”.

Trois distributeurs ont rejoint le réseau

AkzoNobel s’appuie d’ores et déjà sur trois négociants locaux dans sa stratégie de maillage territorial. Brun Décor, basé à Lons-le-Saunier (39) et Albertini Peinture dans la région niçoise ont été les premiers distributeurs à proposer les gammes Sikkens Solutions. Depuis peu, c’est Carolo Décor à Charleville-Mézières (08) qui a rejoint les affiliés d’AkzoNobel. Et Frédéric Guetin a ajouté que de nombreux projets avec des distributeurs indépendants sont actuellement à l’étude.