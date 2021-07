Akena s'exporte en Italie 

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Réseaux Supprimer Vérandas Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Après l'Espagne et la Belgique, le groupe Akena spécialiste de la véranda, pergola, abri de piscine et carport a annoncé le 8 juillet son arrivée prochaine sur le marché italien.

Avec un marché des vérandas et pergolas en plein essor, l'agrandissement du site de fabrication de Dompierre-sur-Yon (85), les acquisitions d'Azenco en 2019 et d'Abrisud - n° 1 européen de l'abri de piscine – en 2020, toutes les planètes sont alignées pour le groupe Akena-Soko.

Au cours d'une conférence de presse visant à faire le point sur tous ces développement, Christophe Chabot, président du groupe, et Dany Rabiller, directeur général, ont annoncé la création d'Akena Italie. Cette société est montée en partenariat avec Luca Polvara, directeur général de la société WBA construction et distributeurs d'abris de piscine, notamment de produits Abrisud. "Nous allons nous appuyer sur sa connaissance du marché pour développer notre présence en Italie", explique Dany Rabiller. "Nous pensons avoir une carte importante à jouer, notamment sur le marché de la véranda, car s'il y a beaucoup de pergolas sur le marché italien, la véranda a encore un fort potentiel de développement", enchaîne Christophe Chabot.

Depuis son rachat d'Abrisud, le groupe Akena est déjà présent en Belgique et en Espagne où le spécialiste de l'abri de piscine compte déjà quatre agences, plus une usine près de Barcelone. La conquête de l'Italie démarrera à la fin de l'année.