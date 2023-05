Ajap 2023 : les jeunes lauréats pourront être plus âgés

S’il a parfois changé de nom depuis sa création en 1980, le palmarès des Albums des jeunes architectes et paysagistes (Ajap) n’a jamais varié sans sa mission.

Cette distinction accordée, tous les deux ans, par le ministère de la Culture est clairement un tremplin pour les architectes et paysagistes qui sont, en début de carrière, les plus prometteurs. Mais alors que ce mercredi 10 mai marque le lancement de l’édition 2023 des Ajap, la rue de Valois a décidé de faire évoluer les règles pour que cette distinction soit plus en phase avec les conditions d’exercice que connaissent ces jeunes concepteurs.

Pour pouvoir tenter sa chance en s'inscrivant en ligne avant le 20 juin prochain, il faudra ainsi être âgé de moins de 37 ans au 31 décembre 2023…. Et non plus de moins de 35 ans, comme lors des éditions précédentes. Ce décalage vise à coller à «l’âge moyen d’accès des architectes à la pratique libérale», souligne le ministère dans un communiqué.

Le règlement (voir le document ci-dessous) entend aussi prendre davantage en compte «la diversité des métiers qui s’offrent aux professionnels dès l’obtention du diplôme d’État d’architecte, avant même leur habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (la HMONP, NDLR.)».

Belle publicité

Ainsi, précise le ministère, candidater aux Ajap est autorisé pour les «architectes et paysagistes-concepteurs ayant à leur actif, en France, en tant que concepteur en leur nom propre, au moins un projet lauréat d’un concours ou un projet réalisé ou en cours et, pour la première fois, [pour les] titulaires d’un diplôme d’État d’architecte exerçant en tant que salariés ou entrepreneurs.»

Ce qui ne change pas, c’est la belle publicité dont profiteront les lauréats, qui seront connus à la fin 2023. Ils profiteront des actions du ministère visant à asseoir leur réputation, en particulier le traditionnel ouvrage présentant chacun d’entre eux et une exposition à la Cité de l’architecture et du Patrimoine, à Paris.