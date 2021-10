Aix-les-Bains : renouvellement urbain du quartier Marlioz

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Renouvellement urbain Supprimer Valider Valider

Cette grande opération prend forme. Une maquette est visible à la maison du projet du quartier.

À Aix-les-Bains (Savoie), le projet de renouvellement du quartier Marlioz avance. Ce vaste programme, instauré en 2016, est porté par la Communauté d’Agglomération Grand Lac. Il vise l’amélioration du cadre et de la qualité de vie dans ce secteur. Ainsi, les questions de l’habitat, des équipements publics et de la qualité des espaces seront traitées. Notons que la conception du projet a fait l’objet d’une démarche de concertation avec les habitants.

Le renouvellement de Marlioz devra permettre de rééquilibrer l’offre de logements en vue de favoriser la mixité sociale. Pour ce faire, il est prévu de construire 180 logements. Ensuite, la rénovation passera par le renforcement de l’attractivité grâce à des travaux effectués sur les équipements et espaces publics, mais aussi sur la voirie. Outre la réhabilitation d’immeubles emblématiques comme L’Horizon, La Colline et Le Coteau, l’installation de nouveaux commerces et services, ainsi que la réorganisation de l’espace public et des voies de circulation ont été programmées.

L’investissement prévisionnel est estimé à plus de 49,5 M€. Soutenus par l’État, ces travaux bénéficient d’une subvention de 2 M€ de la part de l’Agence nationale de renouvellement urbain. Cette somme a permis le lancement du chantier en septembre dernier.