Aix-les-Bains : des travaux de démolition en vue de réaliser de nouveaux projets en centre-ville

Une partie de l’ancien hôtel Bristol et l’ancien restaurant Au Bien Assis ont fait l’objet d’une opération de démolition.

À Aix-les-Bains (Savoie), de nombreux projets sont prévus en centre-ville pour améliorer les services publics et l’attractivité du secteur. En avril dernier, l’ancien hôtel Bristol, situé avenue Victoria, a été partiellement démoli après des travaux de désamiantage. Cette opération entre dans le cadre de la réhabilitation de ce bâtiment emblématique du centre-ville. En effet, l’édifice va être transformé en résidence seniors.

Également en cours de déconstruction, l’ancien restaurant Au Bien Assis a été préalablement désamianté et l’intérieur a été vidé en mars dernier. Commencée en avril 2021, sa démolition s’est effectuée « pierre par pierre » pour ne pas perturber la circulation des trains sur la voie ferrée attenante. Notons que la plupart des matériels et matériaux récupérés sont recyclés. En outre, deux projets suivront au terme des travaux de déconstruction. La mairie utilisera notamment le site une fois libéré pour y aménager un parking de 250 à 300 places, tandis que la liaison piétonne entre la rue des Prés-Raints et la place Clemenceau sera améliorée.