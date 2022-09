Airwell : de très bons résultats semestriels

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer Résultats semestriels Supprimer Airwell Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant français de solutions climatiques et thermiques a enregistré un chiffre d’affaires de 28,8 M€, en nette progression de 26,9 %.

Airwell a réalisé un excellent premier semestre 2022. Et ce « malgré des pressions persistantes sur les composants et les capacités de transport, l'activité a été dynamique sur l'ensemble de la période grâce à une bonne anticipation sur les approvisionnements » comme le rapporte le communiqué financier. Ainsi comptablement, le fabricant français de solutions climatiques et thermiques a enregistré un chiffre d’affaires 28,8 M€, en hausse de 26,9 % par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.

Bonne maîtrise de la rentabilité

Dans un contexte inflationniste du prix des composants, « Airwell est parvenu à sécuriser un niveau de rentabilité opérationnelle satisfaisant, portée par l'amélioration du mix offre avec la montée en puissance de l'offre « Maison Hybride » à plus forte valeur ajoutée. L'Ebitda s'élève ainsi à 1,7 M€, soit une hausse de 14,5% par rapport au 30 juin de l'année précédente et ressort à 5,8% du chiffre d'affaires. »