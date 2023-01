Airwell consolide son développement futur

En ce début d’année 2023, Airwell met les bouchées doubles. Le fabricant français de solutions climatiques et thermiques vient d’annoncer une levée de fonds de 1,5 M€ par placement privé et la finalisation d’un emprunt obligataire de 5 M€. Dans le détail, le placement privé été réalisé auprès de deux family offices (structures qui gèrent le patrimoine d’une ou de plusieurs familles / clients fortunés) norvégiens qui ont souscrit respectivement pour 1,0 M€ et 0,5 M€. Quant à l’emprunt, il a été opéré auprès de Delta AM par l’intermédiaire du fonds dédié au financement des entreprises françaises, « France Economie Réelle ».

R&D et croissance externe

Ces nouvelles ressources vont permettre à Airwell de consolider « ses financements à maturité longue, venant pour partie refinancer les concours bancaires courant et l’affacturage ». Elles accompagneront également sa croissance notamment en finançant des projets de R&D et en fournissant « les moyens nécessaires » pour réaliser un ou plusieurs rachats « actuellement à l’étude. »

Un partenariat rugby

Par ailleurs, Airwell a choisi le Stade Français Paris pour son premier partenariat sportif. Signé le 5 décembre dernier mais révélé le 3 janvier, il va permettre à l’industriel d’accroître sa visibilité sur l’ensemble du territoire français avec la mise en place d’opérations promotionnelles, événementielles et d’un programme complet d’hospitalité. Ainsi, il verra son logo placé sur la pocket droite du maillot parisien et disposera également d’une visibilité importante dans l’enceinte du Stade Jean Bouin, notamment sur la panneautique LED et fixe du club. La marque profitera aussi des supports digitaux de communication du Stade Français Paris pour accentuer sa visibilité dans le cadre cet accord.