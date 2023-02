Airéo ouvre une agence à Marseille

Depuis le changement d’enseigne de Clim Ventil en Airéo en avril 2022, la branche spécialisée en génie climatique de Richardson poursuit bon an mal an son développement. Elle vient en effet d’inaugurer une nouvelle agence à Marseille. Elle intègre les locaux de l’ancien point de vente Richardson de La Capelette qui se trouve au 49 avenue Benjamin Delessert, dans le 10e arrondissement. Elle propose un plan de vente autour de la climatisation, les pompes à chaleur, la ventilation résidentielle et tertiaire et l’outillage spécifique.

Intérieur de l'agence Airéo de Marseille

Agence Airéo de Marseille