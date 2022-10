Airbnb incite financièrement ses hôtes à rénover leur logement

Un coup de pouce inattendu. La plate-forme de location de courte ou longue durée Airbnb a annoncé, le 2 octobre, dédier un million d’euros à ses hébergeurs en France pour qu’ils engagent des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Une première mondiale pour le groupe californien, qui s’est associé au groupe parisien Effy, chargé de conseiller les bénéficiaires de cette aide.

En 2022, ce plan baptisé « hébergement durable » doit bénéficier à un maximum de 1000 propriétaires. Le reste de l’enveloppe (non estimée) doit être attribuée en 2023. Pour rappel, la loi française Climat et Résilience prévoit une interdiction de louer en longue durée les habitations étiquetées G en 2025, F en 2028 et E en 2034.

Le montant du soutien financier est compris entre 1000€ et 2200€ par intervention : isolation, pompe à chaleur, panneau solaire… La rénovation globale, moyen le plus efficace pour réduire les consommations énergétiques, n’est donc pas ciblée par Airbnb.

Contrer une éventuelle hausse du reste à charge

Cette aide distribuée par une entreprise privée s’ajoute aux dispositifs publics existants comme MaPrimeRénov’, dont le budget prévu en 2023 s’élève à 2,6Mds€ (contre 2,4Mds€ en 2022). Une bonne nouvelle pour les hôtes Airbnb concernés, car le reste à charge des ménages effectuant des travaux de rénovation énergétique devient un sujet de préoccupation à cause de l’inflation (5,6% sur un an) et des aides publiques remaniées.

En 2021, Airbnb a enregistré des revenus record, malgré les restrictions sanitaires qui ont plombé l’industrie du voyage. Son chiffre d’affaires a par exemple progressé de 25% par rapport à 2019. Le groupe reste toutefois déficitaire, avec une perte nette de 360M€ (contre 690M€ en 2019).