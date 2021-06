Air Flux 6300, la climatisation tertiaire signée Bosch

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bosch Supprimer BOSCH THERMOTECHNOLOGIE Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Bosch Thermotechnologie lance Air Flux 6300, une offre de climatisation à récupération de chaleur couvrant les besoins des bâtiments tertiaires.

Pour les cliniques, hôtels, bureaux, boutiques ou IGH, Bosch Thermotechnologie lance Air Flux 6300. Cette climatisation à récupération de chaleur décline six modèles de 22 à 50 kW, avec une installation en cascade possible jusqu'à trois unités pour une puissance totale maximale de 150 kW. Ces appareils, qui assurent le chauffage et le refroidissement, fonctionnent sur des plages de températures de -25 à +52 °C. Ils s'associent au module hydraulique AF-HB, pour la production d'eau chaude sanitaire. 36 unités intérieures peuvent se raccorder à une seule unité extérieure.

Cette gamme est équipée de boîtiers de répartition SBOX AF-SB, qui contrôlent chaque groupe d'unités intérieures pour créer un système régulé. Des programmes Silence sont paramétrables pour s'adapter aux horaires de travail ou d'utilisation des locaux.