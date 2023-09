Ain : travaux de rénovation du secteur du Pont de Lyon à Bourg-en-Bress

Le projet de réaménagement du secteur du Pont de Lyon de Bourg-en-Bresse, dans le département de l’Ain, se poursuit. Les travaux ont commencé en février 2022 et se divisent en quatre phases. La première concernait la mise aux normes des réseaux d’eau et d’assainissement. Actuellement, les opérations se concentrent sur l’aménagement des voiries et la mise à jour de l’entrée de la ville, avec la construction d’un nouveau giratoire et de routes.

À cela s’ajoutent l’extension du parking à côté de l’École normale, la réhabilitation du parvis sur le site du Général-Delestraint et la création d’une piste cyclable « Réseau vélo express ». L'objectif du projet est la modernisation de ce secteur et l'amélioration de la circulation. Le coût total pour les études et les travaux est estimé à 5 millions d'euros.