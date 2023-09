Ain : travaux aux abords du monument de la Résistance à Cerdon

À Cerdon (Ain), des travaux de purge de la falaise autour du monument de la Résistance, sur la RD1084, ont été réalisés par le Département du 4 au 16 septembre 2023. Le chantier consistait à sécuriser les bords de cet escarpement rocheux.

La collectivité a décidé de lancer cette opération à la suite des éboulements rocheux constatés dans le secteur. Les travaux ont été confiés à la société CAN, mandataire du Département. Les études géotechniques menées auparavant ont préconisé l'installation de différents dispositifs de protection, ainsi que des mesures conservatoires. Tout cela dans le but d’assurer la sécurité des piétons et des usagers de la route, soit environ 6 000 véhicules par jour, dont 7,9 % de poids lourds. Sans oublier la conservation des éléments mémoriels de la zone, notamment le mémorial des maquis de l’Ain et le monument du Val d’Enfer.

Cet aménagement a donné lieu à des coupures ponctuelles des routes et à la mise en place d’alternats de sécurité au niveau de la RD1084.