Ain : sécurisation de la RD21 dans la commune de Chaley par l’entreprise Can

Dans le département de l’Ain, la RD21 est fermée à la circulation au niveau de Chaley. Le trafic a été redirigé sur les axes situés au sud et au nord de la ville en raison des travaux réalisés entre les points de repère 5+950 et 6+120. Des travaux de purge et de minage des blocs instables sur la falaise ont commencé fin août sur cette section de route. Un grillage est également installé sur les parties rocheuses, et le gabarit routier est augmenté sur 40 mètres.

Ces travaux sont réalisés par l’entreprise Can, un expert en ouvrages de protection contre les risques naturels. Ils ont pour objectif de réduire les risques d’éboulements rocheux et d’améliorer les conditions de circulation des usagers sur la RD21. Ces opérations sont inscrites dans le cadre du programme d’entretien et de sécurisation du réseau routier du département de l’Ain. La fin du chantier est prévue pour le 17 novembre.