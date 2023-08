Ain : restructuration du collège Les Côtes à Péronnas.

Dans le cadre du Plan collège 2018-2024 du Département, l’établissement Les Côtes, situé à Péronnas (Ain), fait actuellement l’objet de travaux de rénovation. Ceux-ci, qui ont débuté en juillet 2022, devraient s’étaler sur une période de quatre ans. Le projet englobe la restructuration complète ainsi que l’extension du collège, en suivant une démarche axée sur la performance énergétique et environnementale. Cette opération se décompose en quatre phases qui incluent la construction de nouveaux bâtiments, la réfection de la toiture et des façades, mais aussi l’aménagement des espaces extérieurs. Il s’agit ici de la cour, du parvis et la gare routière.

Selon le planning prévisionnel, le collège devrait rouvrir au public l’ensemble des locaux et espaces rénovés en septembre 2026. L’augmentation des surfaces, d’environ 1 200 m2, va permettre de supprimer les classes modulaires et, en parallèle, d’accroître la capacité d’accueil. L'objectif est de rendre cet établissement plus accessible et confortable pour les élèves. Le Département finance l'intégralité du projet qui représente une somme d'environ 27 millions d'euros