Ain : restauration de la co-cathédrale Notre-Dame, à Bourg-en-Bresse

Située dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse (Ain), la co-cathédrale Notre-Dame est un élément essentiel du patrimoine local. En 2020, un diagnostic avait démontré la nécessité d’une rénovation des couvertures et des charpentes de la bâtisse afin de la préserver des infiltrations d’eau. Des dégradations importantes avaient également été constatées sur certains vitraux.

Sélectionné par Stéphan Bern dans le cadre de la mission « Patrimoine en péril », le projet de rénovation de l’édifice est chiffré à plus de 4 millions d’euros. Soutenu financièrement par l’État et les collectivités territoriales, il fait l’objet d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Le début du chantier est prévu pour l’été 2024.

Les travaux porteront sur la réfection des toitures, le remplacement des gouttières et des descentes, ainsi que l'amélioration de l'étanchéité des balcons. Pour les charpentes, un programme de consolidation et de traitement du bois est prévu. Sur les façades, les sculptures, les pierres de taille et les parements enduits seront également restaurés. Enfin, les baies, les vitraux et le fenestrage vont être nettoyés.