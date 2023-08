Ain : rénovation énergétique du collège Marcel-Anthonioz à Divonne-les-Bains

Les travaux de rénovation énergétique du collège Marcel-Anthonioz de Divonne-les-Bains (Ain) ont commencé le 15 mai 2023 et dureront un an. Ils font partie d'un programme d'investissement échelonné sur plusieurs années, lancé en 2021, axé sur la mise à niveau énergétique des collèges. Les interventions prévues comprennent l'isolation thermique extérieure, l'isolation des combles, la modernisation du système de chauffage et la réfection de la toiture. À cela s’ajoutent le remplacement des menuiseries et la mise en place d'une ventilation adéquate.

Ce projet s’inscrit dans la politique du Département en faveur des mesures écoresponsables. Il permettra de réduire la consommation énergétique liée au chauffage, avec un objectif de diminution d'au moins 40 %. En parallèle, l'amélioration du confort des étudiants et du personnel ainsi que l'optimisation de la qualité de l'air intérieur font partie de ses priorités.

Le coût de cette rénovation s’élèvera à environ 2 millions d’euros, incluant une subvention de l’État de près de 1 million d’euros au titre de la Dotation de soutien à l'investissement des Départements (DSID).