Ain : réhabilitation du gymnase Jean-Falconnier dans la ville de Culoz

La rénovation du gymnase Jean-Falconnier à Culoz (Ain) est un projet ambitieux visant à moderniser et à améliorer tous ses aspects. Les travaux, qui ont commencé en 2022, ont entraîné une métamorphose complète du gymnase.

Le projet incluait en effet une extension de 120 m² au nord du bâtiment pour le stockage, mais aussi la réfection totale de la toiture et une isolation de pointe. De plus, les ouvertures ont été entièrement remplacées et le système de chauffage et de refroidissement a été complètement modernisé. Par ailleurs, les façades du bâtiment ont été complètement rénovées, avec un nouveau revêtement extérieur et des inserts translucides.

Cette rénovation a aussi concerné les installations intérieures, avec une mise à niveau des vestiaires, des sanitaires et de l'acoustique du bâtiment. La mise en œuvre de ces opérations a coûté environ 1 million d'euros. La municipalité a pris en charge 30 % de ce coût. Les 70 % restants ont été couverts par divers partenaires, dont l'État (via le contrat de ruralité), l'Agence nationale du sport, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l'Ain.