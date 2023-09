Ain : réfection de l’autoroute A40 entre Saint-Martin-du-Fresne et Bellegrade

Les travaux de maintenance menés par l’entreprise Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) sur l’autoroute A40 qui relie Mâcon à Passy, sont désormais achevés. Ils concernaient la portion comprise entre Saint-Martin-du-Fresne (sortie no 8) et Bellegarde (sortie no 10), dans le département de l’Ain. Ce chantier a été réalisé du 11 au 15 septembre.

Les opérations incluaient des entretiens standards au niveau des tunnels et l’installation de nouveaux équipements de sécurité le long des voies. Ces travaux faisaient suite à ceux déjà réalisés sur cette autoroute. Les aménagements permettent de sécuriser l’axe ainsi que les déplacements des automobilistes, tout en pérennisant l’infrastructure.

Pour minimiser les perturbations sur le flux routier, les équipes d’APRR ont travaillé exclusivement de nuit, entre 21 heures et 6 heures du matin. Tout au long de l’opération, les aires de repos ainsi que le stationnement dans la zone d’intervention ont été fermés.