Ain : raccordement du réseau de chauffage urbain à Bourg-en-Bresse

Les travaux de raccordement du réseau de chauffage ont été suspendus dans la ville de Bourg-en-Bresse (Ain). Rappelons que ce projet consiste en la mise en connexion des deux réseaux qui composent le réseau de chauffage urbain, à savoir le réseau de la Vinaigrerie et celui de Reyssouze Énergie Services (RES). La fin du chantier est programmée pour l'été 2024.

Pour des raisons techniques, les opérations sont interrompues et reprendront en automne. L'un des objectifs était de terminer l'installation de la sous-station d'échange sous les boulevards Paul-Bert, Victor-Hugo et de Brou avant le début de l'année scolaire 2023.

Le but de ce projet est de centraliser la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire, en utilisant de l'énergie renouvelable. Cette initiative devrait augmenter la production de chaleur de 20 GWh, tout en réduisant les coûts. On estime que près de 6 000 logements bénéficieront de cette installation à sa mise en service.

L'entreprise Fontenat, mandatée par Engie, est chargée du projet, qui nécessite un investissement estimé à 8 millions d'euros.