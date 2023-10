Ain : mise en conformité du système de collecte des eaux usées à Trévoux

Des travaux d’assainissement sont en cours dans le centre-ville de Trévoux (Ain) depuis début septembre 2023. D’un coût total estimé à plus de 600 000 euros, les opérations portent sur la mise en séparatif des réseaux, sur le renforcement des canalisations d’eau potable et sur l’aménagement de la voirie. Le chantier, sous la maîtrise d’œuvre de la société Naldeo, concerne principalement la Grande-Rue et la rue du Gouvernement-de-Dombes. Il durera jusqu’au premier trimestre 2024, avec une pause de mi-novembre au 1er janvier. L’objectif est de rendre les réseaux plus performants et adaptés à l’augmentation de la population.

Des opérations similaires ont déjà été effectuées cet été au niveau des rues Montsec et des Tours. En outre, le réseau de la montée de Chanté-Grillet et du chemin d’Arras a été rénové. La réhabilitation, qui était réalisée par l’entreprise Polen, a permis d’améliorer la collecte des eaux usées et le fonctionnement de la station d’épuration de Massieux.