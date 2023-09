Ain : inauguration d’un « hameau » pour personnes âgées à Curciat-Dongalon

Le premier « hameau », une alternative aux maisons de retraite habituelles, vient de sortir de terre dans le village de Curciat-Dongalon, dans le département de l’Ain. Il a officiellement été inauguré le 5 juillet 2023 par son constructeur, le groupe MonSenior, une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) spécialisée dans l’accueil des personnes âgées.

Le projet comprend trois maisons à étage d’environ 180 m2 chacune. Ces logements offrent à leurs occupants des chambres d’une dizaine de mètres carrés et des salles de bains privatives. La cuisine et le salon sont à partager. Les résidents profitent, en outre, d’un jardin de 2 000 m2, ainsi que d’un potager et d’une orangerie pour recevoir leurs invités.

Le but de ce type de construction est de fournir de nouveaux logements spécialisés aux seniors qui veulent éviter les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). D’ici à 2026, le groupe Monsenior compte construire environ 350 hameaux comme celui-ci dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et Occitanie.