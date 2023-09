Ain : extension et rénovation de l’entreprise Les Gaudélices à Tossiat

Située à Tossiat, dans le département de l’Ain, la boulangerie-biscuiterie Les Gaudélices poursuit son projet d’agrandissement lancé en juin 2023, avec une fin prévue pour le premier trimestre 2024.

Les opérations portent sur l’extension du bâtiment existant de 400 m², répartis sur deux niveaux, pour agrandir l’espace de travail. Le chantier intègre également une optimisation des espaces dédiés à la production « fait maison », en mettant l’accent sur une meilleure expérience pour les clients grâce à des installations modernisées. En outre, le projet inclut la rénovation de l’espace de vente et la mise en place d’une terrasse agrandie et couverte. Six nouvelles places de stationnement seront aussi créées pour faciliter l’accès à l’établissement.

Pour l’entreprise, ce projet s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue visant à concilier modernité et tradition. Il témoigne de son engagement à maintenir un haut niveau de qualité tout en répondant aux besoins actuels de sa clientèle et de ses employés.