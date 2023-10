Ain : de nouveaux locaux pour le centre départemental de la solidarité à Trévoux

Le nouveau centre départemental de la solidarité de l’Ain, situé à Trévoux, a été inauguré le 15 septembre 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean Deguerry, le président du Département, de Marc Péchoux, le maire de la ville, ainsi que de Martine Tabouret et Nathalie Borde, conseillères départementales.

Le nouveau site s’étend sur une superficie de plus de 390 m². Le bâtiment dispose d'un espace d'accueil, d'un centre de santé sexuelle, d'un espace de protection maternelle et infantile avec une salle d'attente dédiée, et d'une clinique de consultation gynécologique. En outre, il comprend des bureaux pour accueillir des groupes et pour réaliser des entretiens en toute confidentialité. Cet établissement permettra aux habitants d'accéder à des activités d'accompagnement social.

L’implantation de ce centre s’inscrit dans le cadre de la politique sociale du Département. Un budget de plus de 900 000 euros a été investi dans l’opération.