Ain : construction d’une ligne de bus à haut niveau de service à Ferney-Voltair

Le projet de construction de la ligne BHNS se poursuit dans la ville de Ferney-Voltaire, dans le département de l’Ain. Cette ligne devrait relier les communes de Gex, de Ferney-Voltaire et de Genève. Elle comprendra un parcours rapide de dix kilomètres entre Gex-Centre et Cornavin, une desserte de 12 km le long de la RD 1005, et un tracé de renfort de Suisse-Ferney-Voltaire jusqu’à Ferney-Mairie. Les travaux comprennent la mise aux normes ainsi que le recalibrage et les réaménagements des voiries. S’y ajoutera l’amélioration des éclairages publics.

La ligne BHNS de Ferney-Voltaire contribuera à l’amélioration de la mobilité entre les communes et à la réduction de l’empreinte carbone du territoire. Pour sa mise en œuvre, cinq acteurs publics se partagent le financement des travaux, d’un montant total de 42 millions d’euros. Il s’agit du département de l’Ain, de la Confédération suisse, des communes, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’État.