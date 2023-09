Ain : construction d’un nouvel abri à vélos avec recharge photovoltaïque à Bourg-en-Bresse

Dans le parc de loisirs de Bouvent, situé à Bourg-en-Bresse (Ain), une nouvelle station de recharge pour vélos électriques vient d'être mise en place. Cette installation ressemblant à une infrastructure classique pour bicyclettes se distingue par ses fonctionnalités modernes, notamment un système de recharge photovoltaïque 100 % autonome et un système de sécurité renforcé.

Cette initiative, visant à simplifier et à sécuriser la recharge pour les usagers, sera en phase de test au mois de septembre. La station peut accueillir simultanément jusqu'à six vélos. Chaque utilisateur peut verrouiller son vélo dans un casier individuel grâce à un code à quatre chiffres.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la municipalité et l'entreprise V'helios, située à Saint-Rémy (Ain). La création de cette station s'aligne sur les ambitions écologiques de la Ville, offrant aux cyclistes une alternative plus verte et sécurisée. C’est aussi une occasion pour V'helios d'étendre son influence locale. Les dépenses relatives à cette période d’essai seront à la charge de Grand Bourg Agglomération.