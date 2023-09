Ain : aménagement de l’allée de Challes à Bourg-en-Bresse

Dans la ville de Bourg-en-Bresse (Ain), à deux pas du centre-ville, l’allée de Challes se trouve actuellement en pleine mutation. Les travaux de réaménagement de ce site ont commencé en août 2023 et devraient s’achever fin 2024. Ils s’inscrivent dans le cadre des actions menées pour le projet « Nature en ville ». Les opérations, divisées en plusieurs phases, incluent la renaturation de la rivière Reyssouze et le développement de divers niveaux de végétation. Elles prévoient aussi la création d'un nouveau cheminement pour les piétons et d'une piste cyclable bidirectionnelle.

L'initiative vise à renforcer le lien entre la nature et l'espace public, une démarche qui prend toute son importance dans le contexte actuel des changements climatiques. Le budget alloué à ce projet par la municipalité s'élève à environ 2 millions d'euros. D'autres organismes, dont le Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze, l'agence de l'eau et le conseil départemental de l’Ain participent également au financement, qui est complété par des subventions du Fonds Vert. Le coût total est estimé à environ 4 millions d'euros.