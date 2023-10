Ain : agrandissement du centre aquatique Au Fil de l’O, à Saint-Genis-Pouilly

La ville de Saint-Genis-Pouilly (Ain) développe les espaces extérieurs du centre aquatique Au Fil de l’O afin de renforcer l’attractivité de cet équipement. Le chantier a débuté au deuxième trimestre 2023 et se poursuivra jusqu’à l’été 2024.

Le projet inclut la réalisation d’une rivière sauvage de 100 mètres de longueur et d’un bassin sportif en acier inoxydable qui comprendra cinq lignes de nage. La création d’un solarium végétal d’environ 800 m² et d’un espace multisports est aussi prévue. En outre, un nouveau bâtiment qui intègrera les locaux du maître-nageur sauveteur (MNS) ainsi qu’une infirmerie et des vestiaires sera construit. Une zone pour food-truck et près de 1 500 végétaux compléteront l’aménagement. Ces installations supplémentaires seront implantées sur une surface de 5 000 m², située à l’angle des rues Cassin et Georges-Charpak.

Par ailleurs, la rue Georges-Charpak fera l’objet d’un réaménagement pour accéder à l’équipement. Les voies dédiées aux déplacements doux seront agrandies, et une station de vélos à assistance électrique sera construite.