Aigueblanche : inauguration du nouveau centre nautique du Morel

Le centre aquatique du Morel rouvre ses portes après un an de travaux de rénovation.

L’inauguration du centre nautique du Morel à Aigueblanche (Savoie) s’est faite le vendredi 3 septembre dernier en présence des élus et du personnel du site.

Un important chantier de rénovation y a été mené sur la période 2020-2021. Les travaux consistaient à remplacer les plages extérieures et à améliorer l’esthétisme et l’hygiène des lieux. Ainsi, sur une superficie d’environ 2 000 m², un dallage en béton poncé a pris la place du carrelage des plages, qui était fortement détérioré. Ce revêtement a été choisi pour sa durabilité et son adhérence. Les améliorations ont été complétées par l’aménagement de dix ateliers aquatiques, d’un pentagliss de quatre pistes et d’une nouvelle tour de surveillance.

Le budget alloué à ce projet de réhabilitation s’est élevé à plus d’un million d’euros. L’État a contribué à son financement à hauteur de 410 k€, une aide issue du dispositif « Contrat de ruralité ». La Région Auvergne-Rhône-Alpes a également participé à hauteur de 223 k€ via le « Contrat Ambition Région ». Le Département, quant à lui, a fourni une aide financière de 200 k€ via le contrat « Territoire de Savoie ».