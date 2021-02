Aides à la rénovation 2021 : un guide pour les pros du gaz

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Installation de gaz Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chaudière Supprimer Pompe à chaleur Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Artisan plombier Supprimer France Supprimer Valider Valider

GRDF vient de publier à destination des installateurs un panorama complet des aides 2021 à la rénovation des équipements gaz.

Le dispositif d’aides de l’État pour la rénovation et l’installation d’équipements gaz a évolué en 2021. Gaz réseau distribution France met à disposition sur son site (grdf.fr) un nouveau guide à destination des professionnels, « Aides à la rénovation 2021 ».

Spécialement conçu pour les plombiers-chauffagistes qui souhaitent informer leurs clients, il offre un panorama complet : équipements éligibles, zoom sur la PAC hybride gaz, détail des aides de l’Anah (MaPrimeRénov’ et Habiter Mieux Sérénité), des primes CEE, de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), de la TVA à taux réduit (5,5%) et des aides locales. Il propose également un tableau récapitulatif et quelques exemples concrets. Par ailleurs, un simulateur d'aides est disponible sur le site pour estimer précisément le montant dont peuvent bénéficier les clients.