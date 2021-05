AIA Life Designers assurera la rénovation du centre Pompidou

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bâtiment Supprimer Architecture Supprimer Paris Supprimer Centre Pompidou Supprimer Rénovation Supprimer Environnement Supprimer Richard Rogers Supprimer Renzo Piano Supprimer Valider Valider

Une rénovation majeure du centre Pompidou à Paris se prépare. L'édifice conçu par Richard Rogers et Renzo Piano sera entièrement revu. AIA Life Designers vient d’être désigné lauréat du marché de maîtrise d’œuvre.

Après deux ans de dialogue compétitif avec la maîtrise d’ouvrage (Commission nationale d’Aménagement commercial, Operateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, WSP), et la mobilisation d’une quarantaine de collaborateurs internes à l’agence, AIA Life Designers vient d’être désigné lauréat du marché de maîtrise d’œuvre relatif au schéma directeur du centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Pour obtenir ce marché, l’agence a misé sur le respect de l’édifice livré en 1977 : « C’est avec beaucoup de respect et d’humilité que nous abordons ce projet, chacun d’entre nous a un souvenir à Beaubourg : à la bibliothèque, la librairie, dans les espaces d’exposition… », déclare l’équipe.

Les collaborateurs mettent également l’accent sur la prise de conscience environnementale : bien que remarquablement conservé et très efficient dans son fonctionnement, le bâtiment nécessite une refonte de haute technicité. En 50 ans, les préoccupations et normes ont beaucoup évolué, y compris sur le volet sécurité, accessibilité et maintenance.

AIA Life Designers a su séduire avec un projet qui prend en compte le désamiantage, le traitement de l’air, la stabilité au feu, un audit de la structure ainsi que la refonte des installations électriques et du système de chauffage. Des opérations qui doivent permettre 60 % d’économies d’énergie avec un budget de travaux de 100 millions d’euros HT. La livraison, elle, est annoncée pour 2027.

Rogers laisse place

Dans son communiqué, l’agence Rogers Stirk Harbour+Partners (RSHP), architecte auteur avec Renzo Piano au sein de leur collaboration Piano+Rogers, encourage les acteurs de ce projet. « Le Centre Pompidou a été conçu pour être évolutif et capable de s’adapter aux transformations de notre ère technologique. Il doit aujourd’hui muter pour répondre au défi sociétal qu’est le réchauffement climatique », soutient Lennart Grut, l’un des cinq partenaires seniors de RSHP. Pour lui, « c’est la nature publique et démocratique de l’ouvrage qu’il faudra impérativement protéger », ainsi que « l’esprit généreux, transparent et ouvert du centre ».