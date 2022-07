Agriculture urbaine 6/6 : un méga parc nourricier germe à Marseille

L'agriculture et l'écologie succèdent à l'expansion urbaine, dans l'avenir promis aux 350 hectares des Piémonts de l'Etoile à Marseille. Sous la maîtrise d’ouvrage de la métropole d’Aix Marseille Provence, une équipe pluridisciplinaire conduite par l’agence de paysagistes et d’urbanistes STOA a entamé la deuxième phase de l’élaboration d’un plan-guide permettant de concilier les différents usages sur un site où s’imbriquent espaces naturels, agricoles et urbains.