Agriculture urbaine 5/6 Renaissance maraîchère à l’est de Nantes

Cinq fermes renaissent à l’intérieur du périphérique nantais. Organisé autour de ces exploitations et orchestré par Pierrick Beillevaire (In Situ AC&V) associé aux paysagistes de l’atelier Bruel-Delmar, le projet urbain Doulon-Gohards s’appuie sur l’histoire et la géographie d’anciennes terres maraîchères.