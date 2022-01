Agreen Lab’O accompagne cinq start-up dans le domaine de l’agriculture.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loiret Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’incubateur Agreen Lab’O compte cinq start-up en développement depuis sa création en octobre 2021.

Agreen Lab’O est un incubateur de start-up implanté à Orléans-la-Source (Loiret). Créé en octobre dernier, il découle d’une initiative portée par Orléans Métropole (3,3 millions d’euros investis dans sa mise en place), par la région Centre-Val de Loire (1,2 million d’euros) et par le département du Loiret (une participation à hauteur de 706 000 euros).

Le rôle de cette structure est d’être un accélérateur pour les entreprises innovant dans les solutions et les produits numériques dédiés à l’agriculture connectée.

Depuis le début de l’année 2022, trois start-up bénéficient de l’offre d’accompagnement proposée. La première est la société FarmViz, une jeune pousse originaire d’Eure-et-Loir, qui conçoit des sondes connectées pour le contrôle de la température et de la ventilation des stockages de céréales. La deuxième est la start-up CybeleTech. Son projet porte sur la création de systèmes de modélisation de données agronomiques qui permettent de comprendre et d’anticiper le comportement des végétaux. La dernière est Seabex, spécialisée dans la fabrication de capteurs et de stations de mesure des sols pour le pilotage des irrigations.

Par ailleurs, Overseed, une société de recherche sur le cannabis thérapeutique, et La Ressourceraie, une plate-forme de valorisation des végétaux par la création de conservatoires de variétés, complètent la liste.