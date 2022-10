Agir pour le réemploi : initiatives publiques dans la métropole grenobloise

Les acteurs publics, et plus particulièrement les collectivités territoriales, sont appelés à montrer l'exemple en matière d'économie circulaire, à différents niveaux : réduction des déchets et promotion du réemploi, exemplarité de la maîtrise d'ouvrage en matière d'aménagement urbain comme en matière de bâtiment, actions de sensibilisation et de communication en direction du grand public et des professionnels… Aperçu de quelques actions lancées par Grenoble-Alpes Métropole (GAM) et ses partenaires, dans l'agglomération grenobloise.