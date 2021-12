Agglomération Grand Lac : 243 km de piste cyclable d’ici 10 ans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

La Communauté d’Agglomération Grand Lac souhaite renforcer les déplacements à vélo sur son territoire.

En octobre dernier, la Communauté d’Agglomération Grand Lac, composée de 28 communes du département de la Savoie, a validé le nouveau schéma directeur des déplacements à vélo pour l’année 2021. À travers celui-ci, la collectivité s’est engagée à tripler le nombre de kilomètres de pistes cyclables sur une période de 10 ans. Les opérations sont prévues sur trois axes. Pour le réseau structurant, plus de 80 km de voie viendront s’ajouter aux parcours existants. Le réseau secondaire, qui permet la liaison entre les communes, sera renforcé grâce à la réalisation de 69 km de pistes supplémentaires. De nouveaux itinéraires internes sont également prévus dans plusieurs villes.

La somme nécessaire à la concrétisation du programme est estimée à 19,77 M€. Le financement sera principalement assuré par le Département de la Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté d’Agglomération Grand Lac et les communes. Les travaux permettront d’aménager des infrastructures plus adaptées (bande cyclable, voie verte, piste cyclable, partage de voirie, etc.).