AGC restructure son activité verre électrochrome

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Vitrage Supprimer AGC Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

AGC Inc. a annoncé le 26 mars 2021 un nouveau partenariat commercial avec Kinestral Technologies, développeur et fabricant

du verre électrochrome Halio avec pour principale conséquence la dissolution de la joint-venture Halio.

AGC Inc., société mère du groupe AGC, leader mondial dans le domaine des solutions verrières, croit au potentiel du verre électrochrome. Dans ce sens et pour renforcer sa présence terrain

dans ce domaine, ses dirigeants restructurent cette activité. Un nouveau partenariat commercial avec la société californienne Kinestral Technologies, développeur et fabricant du système de verre électrochrome Halio,

entraîne une réorganisation et la dissolution de la joint-venture Halio.

Elle est remplacée par une structure de vente et de commercialisation plus légère. AGC poursuivra son association avec Kinestral en intégrant à sa gamme de produits la technologie Smart tinting (coloration intelligence) développée par Kinestral dans le monde entier. « Le marché du verre intelligent est un secteur intéressant et en pleine croissance. Offrir à nos clients les solutions de vitrage intelligent les plus avancées est la meilleure façon et la plus inspirante de participer à un avenir éco-responsable », explique Jean-François Heris, directeur général d’AGC et président

d’AGC’s Building and Industrial Glass Company. « Le nouveau partenariat commercial nous permettra de mieux servir nos clients en étant plus proches de leurs besoins et de faire bénéficier le marché de l’expertise unique d’AGC en matière de solutions de vitrage haut de gamme. »

Par cette opération, il s’agit d’alléger l’organisation d’AGC et, de ce fait, d’offrir aux partenaires et clients d’AGC un accès plus rapide et plus direct

à la technologie innovante Halio. « La distribution de nouveaux produits innovants comme Halio souligne l’engagement d’AGC pour l’innovation dans l’enveloppe du bâtiment et les changements annoncés aujourd’hui nous aideront à atteindre cet objectif », conclut Jean-François Heris.

La technologie Halio, créée par Kinestral Technologies, garantit la lumière naturelle du jour, le confort et le bien-être. Halio peut modifier la teinte

du vitrage, du clair au foncé, en moins de 3 minutes en bloquant jusqu’à 97 % des apports solaires. Le vitrage est totalement neutre et transparent, et il est possible de préserver la chaleur ou de réduire le refroidissement grâce à sa teinte. Cette technologie respecte également

la certification des normes internationales.