AGC Glass France ferme son float à Bousssois

Le groupe AGC Glass Europe va stopper la production de verre du four B2 de l'usine de Boussois (59), selon des informations publiées par La Voix du Nord le 6 octobre L'information a été annoncée ce même jour, au cours d'un CSE extraordinaire de l'entreprise. En cause, l'augmentation des prix du gaz, alors que l'entreprise avait déjà stoppé son four B1 en 2020, en raison des répercussions économiques de la crise sanitaire, entrainant le licenciement de 90 salariés. Les démarches pour stopper le float B2 doivent débuter le 10 octobre. L'entreprise discute actuellement avec les syndicats, ainsi que les 135 salariés encore sur site, afin de mettre en œuvre des solutions pour sauvegarder les emplois.

Relancer le four B1

Pour faire face, Jean-Michel Dupuis, directeur de l'usine AGC de Boussois, a annoncé à Stores & Fermetures qu'il souhaitait relancer le four B1 : "Lorsque nous avions lancé ce four fonctionnant par oxycombustion en 2008 et que nous l'avons fermé en 2020, je disais qu'on était trop avant-gardistes. Mais aujourd'hui, avec un prix de l'oxygène moins élevé que le gaz, le four à oxycombustion prend tout son sens. Il coûte moins cher." Le directeur a aussi souligné que le four B2, dont les enfourneuses seront enlevées lundi 10 octobre à 6 heures, avait déjà vécu vingt-et-un ans et avait donc des consommations en gaz spécifiques plus élevées. Un four dure en moyenne quinze ans.

Les prix du gaz laissent Jean-Michel Dupuis dans un certain désarroi : "Nous n'avons pas de bouclier, je ne peux pas avoir une facture qui passe de un à trois." Pour l'instant, aucun mouvement social n'est annoncé. Et le directeur de l'usine a confiance dans son projet de relancer le float B1.