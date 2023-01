AFG devient France Gaz

L’AFG – association française du gaz – devient France Gaz. Le syndicat professionnel va ainsi procéder à un changement de collège et a pour ambition de « s’implanter dans les régions pour mieux capter les besoins locaux. » Depuis 1874, France Gaz se targue d’une vision globale de la chaine gazière : de la production, aux infrastructures et aux fournisseurs, en passant par les usages des clients.

La crise énergétique pousse France Gaz à vouloir s’appuyer sur les gaz renouvelables pour atteindre la souveraineté. Jean-Marc Leroy, le président de l'association, s’attend à ce que le marché se rationalise prochainement : « Les prix vont se détendre et revenir au niveau d’avant l’invasion russe. »

Membre du Conseil supérieur de l’énergie, France Gaz, via Jean-Marc Leroy, soutient le mix énergétique : « N’opposons pas les énergies, valorisons leur réactivité », soutient-il Le lobby du gaz table sur l’accroissement de l’hydrogène ainsi que le biométhane. Avec 500 méthaniseurs, la France produit actuellement 10 TWh par an et pourrait fournir 50 TWh dès 2030, soit 20% du gaz français. France Gaz estime toutefois qu'une diminution globale de la consommation de gaz est à venir.