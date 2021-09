Affaire Bourdouleix à Cholet: l’Ordre des architectes rétablit les faits

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Droit de la construction Supprimer Marchés publics Supprimer Profession Supprimer Maine-et-Loire Supprimer Délit de favoritisme Supprimer Attribution de marché Supprimer Marché de maîtrise d’œuvre Supprimer Valider Valider

Soupçonné de favoritisme dans l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre de la salle des fêtes de Cholet (Maine-et-Loire), le maire sortant Gilles Bourdouleix a retourné l’accusation contre les architectes du jury désignés par le Conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire. Son président Philippe Martial rétablit les faits et l’invite à rectifier ses propos.

Tant en psychologie qu’en politique, le mécanisme est bien connu : l’attaque serait la meilleure défense. Attaquer, c’est donc la stratégie qu’a choisie Gilles Bourdouleix, maire (DVD) sortant de Cholet (Maine-et-Loire) face aux soupçons de favoritisme portés par le procureur de la République d’Angers, Eric Bouillard, qui a récemment ouvert une enquête préliminaire concernant l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la salle des fêtes.

Soupçons de favoritisme

La justice soupçonne Gilles Bourdouleix d’avoir confié ce marché (3,6 millions d'euros de travaux HT) à l’architecte choletais Jean-Michel Fardin sans avoir suffisamment motivé sa décision et alors que le jury avait classé en premier l’agence nantaise Forma6.

Invité à s’expliquer sur France 3 Pays de la Loire, le maire sortant a accusé les représentants de l’Ordre des architectes présents dans le jury d’avoir favorisé l’agence nantaise. « Deux des trois représentants des architectes, qui étaient nantais, ont indiqué pendant la séance - et j’ai un témoignage écrit - qu’ils savaient quel était le projet nantais et qu’ils ont demandé à leur troisième collègue architecte de voter pour le projet nantais » assure Gilles Bourdouleix. Et de conclure : « donc, si vous voulez, s’il y a favoritisme ce n’est pas de la part de la municipalité », laissant clairement comprendre que les architectes nantais, désignés par le conseil régional de leur Ordre, auraient délibérément favorisé le projet d’un autre architecte nantais.

Pour se défendre de tout chauvinisme, Gilles Bourdouleix rappelle avoir donné le marché de la salle des sports de la Meilleraie « pour 40 millions à un architecte parisien, alors qu’il y avait deux Choletais candidats ».

En campagne pour sa réélection [le Conseil d’Etat ayant décidé le 20 juillet dernier d’annuler les élections pour irrégularités, NDLR], le maire déchu Gilles Bourdouleix a réitéré ses accusations dans la presse et dans un tract électoral ce qui a conduit le Conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire (CROAPL) à réagir. « Au regard de la gravité de telles accusations, nous entendons clarifier certains éléments manifestement erronés » déclare son président Philippe Martial.

