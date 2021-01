AEW Ciloger acquiert en vente en l’état futur d’achèvement 47 logements situés respectivement à Massy, Rueil-Malmaison et Saint-Ouen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Vefa Supprimer Valider Valider

AEW Ciloger a annoncé l’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) des logements en copropriété auprès d’Emerige, pour le compte de la société civile de placement immobilier (SCPI) AEW HABITAT 6 (ACH6).

AEW Ciloger a acheté un ensemble de logements en copropriété en VEFA auprès d’Emerige. Cette acquisition est pour le compte de la SCPI AEW Ciloger Habitat 6 (ACH6). Elle concerne 47 logements et 66 places de stationnement répartis sur trois programmes. Ces derniers se situent respectivement à Massy (Essonne), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Ils disposent d’excellents emplacements, à proximité de toutes commodités : commerces, transports en commun, etc.

Dans les démarches de transaction, AEW Ciloger a bénéficié de l’accompagnement de Catella et de l’Étude notariale Allez & Associés. Emerige était également représentée par Catella pour la partie commerciale.

Pour rappel, la SCPI AEW Ciloger HABITAT 6 est une SCPI de logements. Elle permet aux particuliers de diversifier leur épargne et d’obtenir une baisse d’impôt sur le revenu avec la Loi Pinel, à travers un investissement locatif dans l’immobilier neuf.