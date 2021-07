Aéroport : Colas sur la piste à Luxembourg

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Colas Supprimer Colas chantiers Supprimer Aéroport Supprimer Europe Supprimer International Supprimer Valider Valider

Le groupement SOMO Findel Airport Consortium, composé de Colas (mandataire), Felix Giorgetti SARL, C. Karp-Kneip Constructions SA, et JDC Airports SA, vient de démarrer les travaux de réfection de la piste de l’aéroport de Luxembourg. Ce projet représente pour le client, lux-Airport, un investissement total de 150 millions d’euros.

Colas Projects, Colas Belgium et Colas France ont attaqué les travaux de réhabilitation de la piste de l'aéroport de Luxembourg.

Cette piste, d’une longueur de 4 000 mètres et d’une largeur de 60 mètres, n’avait pas connu une telle rénovation depuis 1984. Elle inclut le renforcement structurel des bandes aménagées latérales, un nouveau système de drainage des eaux et le remplacement de l’ensemble de l’éclairage par 1 500 LED, permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de CO2.

Les équipes de Colas, Felix Giorgetti SàRL et C. Karp-Kneip Constructions SA sont chargées de la réalisation des terrassements, des travaux d’enrobés, de l’assainissement, des réseaux secs, du marquage, etc., et celles de JDC Airports SA du balisage aéronautique.

Afin de limiter l’impact sur l’exploitation de l’aéroport, les travaux sont réalisés essentiellement de nuit, entre 23 heures et 6 heures du matin. Un défi pour les équipes de chantier, qui doivent restituer la piste au client chaque matin dans des conditions permettant la reprise du trafic aérien en parfaite sécurité.

Concentrés sur deux périodes d’avril à octobre, les travaux dureront jusqu’à fin 2022. Plus de 300 personnes seront mobilisées au pic du chantier.