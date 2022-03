Aeromax Access, un chauffe-eau économique et connecté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chauffe-eau Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Eau chaude sanitaire Supprimer Thermor Supprimer France Supprimer Valider Valider

Thermor poursuit son développement sur le marché du chauffe-eau thermodynamique avec ce nouveau modèle dans la gamme Aeromax, un CET qui offre jusqu’à 50 % d’économies d’énergie.

Fabriqué en France, le chauffe-eau thermodynamique Aeromax Access est disponible en 200 litres (COP 2,40) ou 250 litres (COP 2,66). Il permet de réaliser jusqu’à 50% d’économies sur sa facture d’eau chaude (plus de 200 € par an par rapport à un chauffe-eau électrique de 300 litres pour un foyer de 5 personnes). Ce fonctionnement économique est dû à la pompe à chaleur intégrée, qui utilise les calories de l’air pour chauffer l’eau. Sa plage de température de fonctionnement court de +8°C à +33°C. Le système est protégé du calcaire et de la corrosion (échangeur non immergé et double protection anti-corrosion ACI Hybride).

Aeromax Access est connecté au Wifi et pilotable à distance avec l’appli Cozytouch, avec suivi de la consommation d’eau chaude et électrique. Il dispose aussi d’une commande tactile rétroéclairée avec trois modes (Absence, Manuel, Eco+). Enfin, une fonction Boost permet d’augmenter la production d’eau chaude en cas d’imprévu. Éligible au certificat d’économies d’énergie, il est disponible à partir de 1 608 € HT.