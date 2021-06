Aerodek, la tuile métallique signée BMI Monier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Tuile Supprimer Toiture Supprimer Couverture Supprimer Couverture acier Supprimer Artisan toiture Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Cette nouvelle gamme de tuiles lancée par BMI Monier allie légèreté, durabilité et facilité de pose. Elle s’accompagne de services pour les couvreurs et la prescription.

Les tuiles Aerodek sont fabriquées à base d’acier galvanisé, dont 25 % recyclé. À raison de deux ou trois éléments au m², elles se mettent en œuvre rapidement, même sur couverture existante (bardeaux bitumés, bac acier, plaque fibrociment ondulée…) sans nécessité de la déposer. Particulièrement adaptées aux charpentes fragiles et au climat de montagne, elles résistent aux conditions extrêmes : forte chaleur, grêle, charges de neige jusqu’à 21 kN/m² et vents jusqu’à 270 km/h. L’étanchéité, garantie 30 ans, est assurée sous une pluviométrie de 200 mm par heure et pour des pentes faibles, jusqu’à 21 %.

Pour tous les styles

La variété des coloris proposés permet leur intégration dans chaque région française. Elles sont déclinées en cinq profils qui reproduisent l’esthétique des tuiles traditionnelles (Quadro, Unique, Tradition, Robuste et Firenze) et qui s’harmonisent avec divers styles architecturaux : maisons contemporaines, bastides anciennes, chalets de montagne, logements collectifs, bâtiments publics, etc. Le modèle Quadro, au profil plat contemporain, existe en version acoustique avec isolation phonique renforcée (Quadro Plus S – Acoustique).

Des services clients

BMI Monier accompagne ce lancement de gamme de différents supports : un service technique dédié aux chantiers avec les conseils de mise en œuvre, des modules de formation dispensés par la BMI Academy à partir du deuxième semestre 2021 des documents informatifs et techniques pour les couvreurs, les négoces et de la prescription.