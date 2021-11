Adeo triple sa surface logistique à Fos-sur-Mer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Adeo Supprimer Leroy Merlin Supprimer Plateforme logistique Supprimer Marseille Supprimer Bouches-du-Rhône Supprimer Valider Valider

Le groupe de distribution bricolage va disposer de 90 000 m² d’entrepôts supplémentaires d’ici quelques semaines.

Pour soutenir son activité dans le sud de la France et en Europe méridionale, Adeo, groupe de distribution qui regroupe les enseignes Kbane, Leroy Merlin, Weldom ou encore Bricoman, a fait entreprendre la construction de deux plateformes logistiques totalisant 128 000 m² sur Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Après un premier site de 36 000 m² comprenant six cellules livré en janvier 2020, le groupe nordiste vient de réceptionner 50 000 m² d’un second entrepôt.

Quinze cellules

Cette première tranche sera complétée par la livraison, à la fin du mois de novembre, du reste de l'entrepôt qui s’étendra alors sur une surface totale de 90000 m². Lorsqu'elle sera complètement achevée, la plateforme logistique sera constituée de quinze cellules et de trois blocs de bureaux.

A noter que ces deux entrepôts s'inscrivent dans une démarche environnementale et énergétique. Ils sont équipés de panneaux solaires sur le toit et d’ombrières photovoltaïques sur les parkings. Selon le promoteur, le Groupe Ideccette approche devrait lui permettre de décrocher la certification Breeam niveau Very good.