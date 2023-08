Adeo recrute un ancien des Compagnons

Adeo veut former ses salariés, actuels ou futurs, mais aussi les artisans, en suscitant des vocations. C'est pour cette mission que Philippe Dresto rejoint la maison-mère de Leroy Merlin et Bricoman, en tant que leader Campus de l'habitat et directeur de l'apprentissage et des solutions techniques. Il a auparavant exercé les fonctions de directeur de la recherche, puis de directeur de la prospective et du marketing stratégique au sein des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Philippe Dresto avait fondé, puis présidé de 2007 à 2018, l'ONTSBTP (Observatoire national des travaux et services liés au BTP).